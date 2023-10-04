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FIFA знов допустила до Чемпіонату світу російські футбольні збірні до 17 років

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04.10.2023, 19:13
FIFA знов допустила до Чемпіонату світу російські футбольні збірні до 17 років - Фото
Ілюстративне фото

Міжнародний керівний орган футболу FIFA зняв заборону на участь у міжнародних змаганнях чоловічої та жіночої збірних РФ до 17 років. Про це йдеться в офіційній заяві органу.

Командам буде дозволено грати під назвою "Футбольний союз Росії", а не "Росія", а також за відсутності своїх національних символів.

Юні російські футболісти та футболістки мають виступати у нейтральній формі.

Водночас рада FIFA знов засудила повномасштабне вторгнення Росії на територію України, а також зазначила, що дорослі збірні залишаться під забороною для участі у Чемпіонаті світу та інших міжнародних змаганнях.

Це рішення викликало негативну реакцію окремих федерацій, більше десятка з яких заявили, що заборонять своїм футбольним командам вийти на поле проти російських суперників.

  • 28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські команди — національні та клубні — від усіх змагань через війну проти України.

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Мілана Головань
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