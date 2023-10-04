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FIFA снова допустила к Чемпионату мира российские футбольные команды до 17 лет

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04.10.2023, 19:13
FIFA снова допустила к Чемпионату мира российские футбольные команды до 17 лет - Фото
Иллюстративное фото

Международный руководящий орган футбола FIFA снял запрет на участие в международных соревнованиях мужской и женской сборных РФ до 17 лет. Об этом говорится в официальном заявлении органа.

Командам будет позволено играть под названием "Футбольный союз России", а не "Россия", а также при отсутствии своих национальных символов.

Юные российские футболисты и футболистки должны выступать в нейтральной форме.

В то же время совет FIFA вновь осудил полномасштабное вторжение России на территорию Украины, а также отметил, что взрослые сборные останутся под запретом для участия в Чемпионате мира и других международных соревнованиях.

Это решение вызвало негативную реакцию отдельных федераций, более десятка из которых заявили, что запретят своим футбольным командам выйти на поле против российских соперников.

  • 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды – национальные и клубные – от всех соревнований из-за войны против Украины.

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Милана Головань
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