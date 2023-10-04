FIFA снова допустила к Чемпионату мира российские футбольные команды до 17 лет

Международный руководящий орган футбола FIFA снял запрет на участие в международных соревнованиях мужской и женской сборных РФ до 17 лет. Об этом говорится в официальном заявлении органа.

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Командам будет позволено играть под названием "Футбольный союз России", а не "Россия", а также при отсутствии своих национальных символов.

Юные российские футболисты и футболистки должны выступать в нейтральной форме.

В то же время совет FIFA вновь осудил полномасштабное вторжение России на территорию Украины, а также отметил, что взрослые сборные останутся под запретом для участия в Чемпионате мира и других международных соревнованиях.

Это решение вызвало негативную реакцию отдельных федераций, более десятка из которых заявили, что запретят своим футбольным командам выйти на поле против российских соперников.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды – национальные и клубные – от всех соревнований из-за войны против Украины.

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