FIFA снова допустила к Чемпионату мира российские футбольные команды до 17 лет
Международный руководящий орган футбола FIFA снял запрет на участие в международных соревнованиях мужской и женской сборных РФ до 17 лет. Об этом говорится в официальном заявлении органа.
Командам будет позволено играть под названием "Футбольный союз России", а не "Россия", а также при отсутствии своих национальных символов.
Юные российские футболисты и футболистки должны выступать в нейтральной форме.
В то же время совет FIFA вновь осудил полномасштабное вторжение России на территорию Украины, а также отметил, что взрослые сборные останутся под запретом для участия в Чемпионате мира и других международных соревнованиях.
Это решение вызвало негативную реакцию отдельных федераций, более десятка из которых заявили, что запретят своим футбольным командам выйти на поле против российских соперников.
- 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды – национальные и клубные – от всех соревнований из-за войны против Украины.
Читайте также: "Никаких российских и беларуских спортсменов" – МОК об Азиатских играх-2023
Комментарии