Україна перемогла Північну Македонію у відбірковому матчі Євро-2024

Сьогодні, 14 жовтня, збірна України здобула перемогу над Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024. Матч, що проходив у Чехії, закінчився з рахунком 2:0.

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Голи забили Георгій Судаков (30) та Олександр Караваєв (90+5).

Перемога над Північною Македонією принесла українській збірній три очки. Загалом Україна набрала 10 очок у шести проведених матчах.

Наступний матч українська збірна проведе з Мальтою 17 жовтня.

7 червня збірна України з футболу отримала нового головного тренера – контракт з Українською асоціацією футболу підписав Сергій Ребров.

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