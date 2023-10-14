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Україна перемогла Північну Македонію у відбірковому матчі Євро-2024

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14.10.2023, 18:27
Україна перемогла Північну Македонію у відбірковому матчі Євро-2024 - Фото
Фото - УАФ

Сьогодні, 14 жовтня, збірна України здобула перемогу над Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024. Матч, що проходив у Чехії, закінчився з рахунком 2:0.

 
Голи забили Георгій Судаков (30) та Олександр Караваєв (90+5).

Перемога над Північною Македонією принесла українській збірній три очки. Загалом Україна набрала 10 очок у шести проведених матчах.

Наступний матч українська збірна проведе з Мальтою 17 жовтня.

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Оксана Житнюк
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футболПівнічна МакедоніяЄвро-2024
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