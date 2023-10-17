Украина победила Мальту со счетом 3:1 в отборе на Евро-2024, был автогол

Сборная Украины провела свой матч отбора на Евро-2024 против Мальты: "сине-желтые" выиграли со счетом 3:1.

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На 14-й минуте счет открыл мальтийский футболист Йозеф Мбонг.

На 38 минуте мальтиец Райан Камензули забил автогол.

"На 38-й минуте Георгий Судаков выполнил удар-передачу, а Камензули на дальней стойке курьезно отправил мяч в свои ворота ", – объясняет Украинская ассоциация футбола.

В конце первого тайма в пенальти гол забил Артем Довбык.

Уже к концу второго тайма на 85-й минуте Михаил Мудрик забил свой первый гол в составе сборной Украины.

Следующий и последний матч отбора к Евро-2024 Украина проведет 20 ноября – будет играть против Италии.

14 октября сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в квалификации Евро-2024 со счетом 2:0.

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