Україна перемогла Мальту з рахунком 3:1 у відборі на Євро-2024, був автогол

Збірна України провела свій матч відбору на Євро-2024 проти Мальти: "синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:1.

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На 14 хвилині рахунок відкрив мальтійський футболіст Йозеф Мбонг.

На 38 хвилині мальтієць Раян Камензулі забив автогол.

"На 38-й хвилині Георгій Судаков виконав удар-передачу, а Камензулі на дальній стійці курйозно відправив м’яч у власні ворота", – пояснює Українська асоціація футболу.

Наприкінці першого тайму у пенальті гол забив Артем Довбик.

Вже під кінець другого тайму на 85-й хвинилі Михайло Мудрик забив свій перший гол у складі збірної України.

Наступний і останній матч відбору до Євро-2024 Україна проведе 20 листопада – гратиме проти Італії.

14 жовтня збірна України здобула перемогу над Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024 з рахунком 2:0.

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