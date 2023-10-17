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Україна перемогла Мальту з рахунком 3:1 у відборі на Євро-2024, був автогол

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 23:59
Україна перемогла Мальту з рахунком 3:1 у відборі на Євро-2024, був автогол - Фото
Фото: УАФ

Збірна України провела свій матч відбору на Євро-2024 проти Мальти: "синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:1.

На 14 хвилині рахунок відкрив мальтійський футболіст Йозеф Мбонг.

На 38 хвилині мальтієць Раян Камензулі забив автогол.

"На 38-й хвилині Георгій Судаков виконав удар-передачу, а Камензулі на дальній стійці курйозно відправив м’яч у власні ворота", – пояснює Українська асоціація футболу.

Наприкінці першого тайму у пенальті гол забив Артем Довбик. 

Вже під кінець другого тайму на 85-й хвинилі Михайло Мудрик забив свій перший гол у складі збірної України.

Наступний і останній матч відбору до Євро-2024 Україна проведе 20 листопада – гратиме проти Італії.

  • 14 жовтня збірна України здобула перемогу над Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024 з рахунком 2:0.

Читайте також: Зеленський призначив футболіста Шевченка своїм радником

Артем Джеріпа
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