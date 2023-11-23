Відбір на Євро-2024 з футболу. Збірна України дізналася майбутніх суперників
За результатами жеребкування у швейцарському Ньоні стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації Євро-2024. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Збірна України посіла третє місце у групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою в складі й не змогла відібратись до фінальної частини напряму.
Однак, за результатами жеребкування, підопічні Сергія Реброва посіли першу сходинку серед груп дивізіону "B" Ліги націй УЄФА. В плей-оф Україна потрапила разом зі збірними Ізраїлю, Боснії та Герцеговини й Ісландії.
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У півфіналі плей-оф Україна зіграє проти Боснії та Герцеговини й у разі перемоги у фіналі на власному полі боротиметься за вихід на Євро-2024 з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.
Півфінал відбудеться 21 березня 2024 року, фінал — 26 березня.
- 14 жовтня 2023 року збірна України здобула перемогу над Північною Македонією у кваліфікації Євро-2024 з рахунком 2:0.
- 17 жовтня збірна України перемогла Мальту з рахунком 3:1 у відборі на Євро-2024.
- 20 листопада збірна України зіграла внічию зі збірною Італії у кваліфікації на Чемпіонат Європи з футболу 2024 року.
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