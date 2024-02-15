"Шахтар" вирвав нічию з "Марселем" у першому матчі плей-офф Ліги Європи

Український футбольний клуб "Шахтар" у рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи вирвав нічию у грі з "Марселем". Гра відбулась 15 лютого у німецькому Гамбурзі.

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Зустріч закінчилася із рахунком 2:2.

Голи забили Микола Матвієнко (68), Егіналдо (90+3), П'єр-Емерік Обамеянг (64), Іліман Ндіає (90).

Далі все вирішиться за тиждень у Франції - у матчі-відповіді на стадіоні "Велодром". Поєдинок "Марсель" – "Шахтар" відбудеться у четвер, 22 лютого.

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