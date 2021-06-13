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Шевченко определился с заявкой на матч Украина – Нидерланды: точно не сыграют трое

13.06.2021, 10:47
Шевченко определился с заявкой на матч Украина – Нидерланды: точно не сыграют трое - Фото
Андрей Шевченко (фото - УАФ)

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился с заявкой на матч сборной Украины против Нидерландов на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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В первом матче украинцев на Евро-2020 точно не сыграют вингер "Динамо" Виктор Цыганков (Шевченко ранее говорил, что он пока не может набрать форму после повреждения), 18-летний плеймейкер "Шахтера" Георгий Судаков и хавбек Роман Безус, выступающий за бельгийский "Гент".

Всего в заявку на игру с Нидерландами попали 23 футболиста:

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12 . Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – "Шахтер");

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – "Шахтер"), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24 , Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – "Динамо");

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук ("Динамо"), 6. Тарас Степаненко ("Шахтер"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 10. Николай Шапаренко ("Динамо"), 11. Марлос ("Шахтер"), 14. Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Анлия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия);

Нападающие 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19. Артем Беседин ("Динамо"), 26 Артем Довбик ("Днепр-1").

Марк Сировой
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