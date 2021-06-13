Шевченко определился с заявкой на матч Украина – Нидерланды: точно не сыграют трое

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился с заявкой на матч сборной Украины против Нидерландов на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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В первом матче украинцев на Евро-2020 точно не сыграют вингер "Динамо" Виктор Цыганков (Шевченко ранее говорил, что он пока не может набрать форму после повреждения), 18-летний плеймейкер "Шахтера" Георгий Судаков и хавбек Роман Безус, выступающий за бельгийский "Гент".

Всего в заявку на игру с Нидерландами попали 23 футболиста:

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12 . Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – "Шахтер");

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – "Шахтер"), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24 , Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – "Динамо");

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук ("Динамо"), 6. Тарас Степаненко ("Шахтер"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 10. Николай Шапаренко ("Динамо"), 11. Марлос ("Шахтер"), 14. Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Анлия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия);

Нападающие 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19. Артем Беседин ("Динамо"), 26 Артем Довбик ("Днепр-1").

Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем против фаворита группы С – сборной Нидерландов. Параллельно в группе С будут играть Северная Македония и Австрия.

17 июня Украина сыграет с Австрией, а 21-го – с Северной Македонией.

Из группы С в плей-офф точно выйдут команды, занявшие первые два места в группе. Также может выйти третья команда, если она попадет в четверку лучших на Евро-2020 команд, которые заняли третье место в своих группах.

Марк Сировой

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