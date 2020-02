София Кенин выиграла Australia Open

Победительницей теннисного турнира Australia Open стала американка София Кенин. Об этом сообщают организаторы турнира в Twitter.

Кенин в трех сетах одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой 4:6, 6:2, 6:2.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles #AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh