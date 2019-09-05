Спорт. Сын олигарха Коломойского начал играть в БК "Днепр" - фото

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Сын украинского олигарха Игоря Коломойского Григорий пополнил состав баскетбольного клуба "Днепр". Об этом сообщает Планета Баскетбол в Facebook.

"В Литве к команде присоединился Григорий Коломойский и теперь ростер "Днепра" можно считать укомплектованным", - сообщается на баскетбольной странице клуба "Днепр".

Как информирует Планета Баскетбол, переход в стан Днепра еще месяц назад подтвердил в одном из интервью отец игрока, бизнесмен Игорь Коломойский.

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"Коломойский, являющийся воспитанником системы Днепра, прошлый сезон провел в колледже Кливленд Стэйт, однако за сезон сыграл всего два матча, в которых очков не набирал. Также Григорий пробовал свои силы в израильской Герцлии", - говорится в новости спортивного издания.

В июне сообщалось, что сын Коломойского будет играть в БК "Днепр".

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