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12.06.2019, 17:20

Сын Коломойского станет игроком БК Днепр

Сын Коломойского станет игроком БК Днепр - Фото
Фото: twitter.com/CSU_Basketball

Переход состоится после плейофф нынешней команды Коломойского-младшего "Маккаби" в израильском чемпионате

Григорий Коломойский - сын олигарха Игоря Коломойского - вскоре станет игроком баскетбольного клуба Днепр. Информацию об этом LIGA.net подтвердил президент Федерации баскетбола Михаил Бродский.

По его словам, переход состоится после плейофф нынешней команды Коломойского-младшего "Маккаби" в израильском чемпионате.

В конце 2018 года Коломойский говорил, что его сын играет в баскетбольной команде первого дивизиона студенческой лиги NCAA в США.

Григорий Коломойский (справа) - фото: twitter.com/CoachDFelton

Как известно, 16 мая Игорь Коломойский, который проживал с семьей в израильской Герцлии, вернулся в Украину. В одном из иентервью он сказал, что его сын будет играть за украинский баскетбольный клуб, но какой именно, не уточнил.

Изначально Коломойский планировал вернуться после инаугурации президента Владимира Зеленского, с которым у него в прошлом были бизнес-связи, но приехал раньше.

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Теги: игорь коломойский, михаил бродский, григорий коломойский
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