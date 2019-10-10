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США. Чемпион мира по боксу попал в ДТП: фото, видео

США. Чемпион мира по боксу попал в ДТП: фото, видео - Фото
Фото: twitter.com/FOX4Terry
10.10.2019, 18:36

Эррола Спенса доставили в больницу

Чемпион мира по боксу,  американец Эррол Спенс (25-0, 21 KO) попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает CBS.

По предварительной информации, 29-летний Спенс не справился с управлением автомобиля, в результате чего она несколько раз перевернулась.

Спенс не был пристегнут в момент аварии.

Фото: twitter.com/FOX4Terry

Боксера доставили в больницу, а его состояние врачи оценили как тяжелое.

Спенс - чемпион мира в полу среднем весе (до 66,7 килограмма) по версиям Всемирной боксерской совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

  • 17 марта, в американском Арлингтоне чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе боксер Эррол Спенс (25-0, 21 KO) уверенно победил Мигеля Анхеля "Майки" Гарсию (39-1, 30 KO), который дебютировал в категории до 66,7 кг.
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