США. Чемпион мира по боксу попал в ДТП: фото, видео

Чемпион мира по боксу, американец Эррол Спенс (25-0, 21 KO) попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает CBS.
По предварительной информации, 29-летний Спенс не справился с управлением автомобиля, в результате чего она несколько раз перевернулась.
Спенс не был пристегнут в момент аварии.
Фото: twitter.com/FOX4Terry
Боксера доставили в больницу, а его состояние врачи оценили как тяжелое.
#ThisJustIn Boxer Errol Spence Jr. is seriously injured when he is ejected from his Ferrari after a roll over crash near downtown #Dallas pic.twitter.com/JYsyUdDE8t— David E. (@Iedit4Fox5ATL) October 10, 2019
Спенс - чемпион мира в полу среднем весе (до 66,7 килограмма) по версиям Всемирной боксерской совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).