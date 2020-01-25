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Свитолина вылетела с Australian Open, уступив Мугурусе

Свитолина вылетела с Australian Open, уступив Мугурусе - Фото
Фото: EPA/Francis Malasig
25.01.2020, 13:33

Матч продлился час и восемь минут

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает Sport Arena

По данным издания, Свитолина совершила "12 невынужденных ошибок" за час и восемь минут матча. 

"Свитолина практически без борьбы проиграла первый сет, отдав две своих подачи. Что касается второй партии, то украинская спортсменка после вновь проигранных двух подач была близка к брейку, однако Мугуруса сумела взять два розыгрыша и выиграть матч", - говорится в сообщении.

Теперь Украина осталась без представительниц на Australian Open.

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Элина Свитолина Australian Open Гарбинье Мугуруса
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