Свитолина вылетела с Australian Open, уступив Мугурусе

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает Sport Arena.

По данным издания, Свитолина совершила "12 невынужденных ошибок" за час и восемь минут матча.

"Свитолина практически без борьбы проиграла первый сет, отдав две своих подачи. Что касается второй партии, то украинская спортсменка после вновь проигранных двух подач была близка к брейку, однако Мугуруса сумела взять два розыгрыша и выиграть матч", - говорится в сообщении.

Теперь Украина осталась без представительниц на Australian Open.

14 января сообщалось, что Открытый чемпионат Австралии по теннису оказался под угрозой срыва из-за качества воздуха в Мельбурне.

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