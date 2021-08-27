Сыграет с командой Моуриньо. "Заря" узнала соперников в Лиге конференций УЕФА

Луганская "Заря" попала в группу С в Лиге конференций УЕФА – новом еврокубке. Это стало известно во время трансляции жеребьевки группового этапа турнира.

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В группе С "Заря" сыграет с римской "Ромой", которую возглавляет известный тренер Жозе Моуриньо. Также луганчане встретятся с "ЦСКА" из Софии и норвежским "Буде-Глимт".

Полный список групп Лиги конференций выглядит так:

В раунд 1/16 автоматически выйдут команды, которые займут первые места в группах. Вторые места поборются за 1/16 Лиги конференций с командами, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

"Заря" в квалификации Лиги Европы проиграла венскому "Рапиду". Матч в столице Австрии закончился со счетом 3:0, в Запорожье – 2:3.

Вчера "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в группе Лиги чемпионов.

В этом сезоне украинских клубов впервые в истории не будет в групповом этапе Лиге Европы.

Марк Сировой

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