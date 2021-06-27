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Бокс | Технический нокаут от Ломаченко. Как прошел бой украинца с Накатани: видео победы

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 09:00
Технический нокаут от Ломаченко. Как прошел бой украинца с Накатани: видео победы - Фото
Василий Ломаченко (фото - Ukraine Boxing)

Сегодня утром состоялся поединок между украинским боксером, бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и японцем-легковесом Масайоши Накатани. Бой закончился на девятом раунде победой украинца – он отправил соперника в технический нокаут, пишет Трибуна.

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Преимущество во всех раундах оставалось за Ломаченко, в девятом – он начала затяжную атаку против Масайоши, которая завершилась нокаутом. Согласно статистике боя украинский боксер совершил меньшее количество ударов (214 против 250), но был более точным (49% точных ударов против 12%).

Также в первом раунде Ломаченко получил рассечение из-за столкновения головами, но рану быстро обработали и поединок продолжился.

Смотрите также: Ломаченко пытался "придавить" соперника на дуэли взглядов перед боем – видео

Дарья Мостовая
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Василий Ломаченко бокс видео нокаут Масайоши Накатани
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