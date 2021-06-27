Сегодня утром состоялся поединок между украинским боксером, бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и японцем-легковесом Масайоши Накатани. Бой закончился на девятом раунде победой украинца – он отправил соперника в технический нокаут, пишет Трибуна.

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Преимущество во всех раундах оставалось за Ломаченко, в девятом – он начала затяжную атаку против Масайоши, которая завершилась нокаутом. Согласно статистике боя украинский боксер совершил меньшее количество ударов (214 против 250), но был более точным (49% точных ударов против 12%).

Также в первом раунде Ломаченко получил рассечение из-за столкновения головами, но рану быстро обработали и поединок продолжился.

В октябре 2020 года Ломаченко не стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, проиграв Теофимо Лопесу.

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Дарья Мостовая

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