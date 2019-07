Теннис. Две украинки впервые вышли в 1/8 финала Уимблдона

Теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская прошли в 1/8 финала самого престижного турнира серии Большого шлема - Уимблдона.

Fourth round @ElinaSvitolina equals her best run at #Wimbledon by beating Maria Sakkari 6-3, 6-7(1), 6-2 on No.3 Court pic.twitter.com/QHiKVhQ4bh