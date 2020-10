Теннис. В финале Ролан Гаррос Надаль обыграл Джоковича в трех сетах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.

В финале турнира Надаль обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех сетах 6:0, 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.

Надаль повторил достижение швейцарца Роджера Федерера, выиграв 20 турниров Большого шлема.

Just look at how much it means to him!



: @rolandgarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/GPSmfSpX5F