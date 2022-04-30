Теннисиста Бориса Беккера приговорили к 2,5 годам заключения в Великобритании

Суд в Лондоне приговорил знаменитого теннисиста Бориса Беккера к 2,5 годам заключения за сокрытие активов после признания банкротом. Об этом сообщает Немецкая волна.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его признали виновным по четырем пунктам обвинения и оправдали по 20 другим.

Бывший спортсмен себя виновным не считает.

Беккер был признан банкротом в 2017 году из-за задолженности перед частным банком Arbuthnot Latham & Co.

Борис Беккер – победитель 49 турниров ATP в одиночном разряде. За свою карьеру он заработал около 22 млн. евро. В В 2003 году его имя внесено в Международный зал теннисной славы.

К банкротству Беккера привели развод с первой женой Барбарой, проблемы с налоговыми органами и ряд неудачных инвестиций.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.