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Теннисиста Бориса Беккера приговорили к 2,5 годам заключения в Великобритании

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30.04.2022, 04:48
Теннисиста Бориса Беккера приговорили к 2,5 годам заключения в Великобритании - Фото
Фото: EPA

Суд в Лондоне приговорил знаменитого теннисиста Бориса Беккера к 2,5 годам заключения за сокрытие активов после признания банкротом. Об этом сообщает Немецкая волна.

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Его признали виновным по четырем пунктам обвинения и оправдали по 20 другим.

Бывший спортсмен себя виновным не считает.

Беккер был признан банкротом в 2017 году из-за задолженности перед частным банком Arbuthnot Latham & Co.

Борис Беккер – победитель 49 турниров ATP в одиночном разряде. За свою карьеру он заработал около 22 млн. евро. В В 2003 году его имя внесено в Международный зал теннисной славы.

К банкротству Беккера привели развод с первой женой Барбарой, проблемы с налоговыми органами и ряд неудачных инвестиций.

Андрей Водяный
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Борис Беккер теннис банкротство
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