UFC. Тяжеловес Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул - видео

Стипе Миочич (фото - Еurosport)

40-летний американец Даниэль Кормье (22-2) неожиданно потерял титул чемпиона UFC в тяжелом весе: ветеран не смог подтвердить успех годичной давности и проиграл этническому хорвату Стипе Миочичу (19-3) нокаутом. Об этом сообщает Vringe.



"Первые два раунда остались за Кормье, но во втором раунде Ди-Си сфолил и ткнул пальцем сопернику в глаз — это раздраконило Стипе; после длительной разведки и прощупывания соперника он начал, наконец, выбрасывать удары. Оба здорово постояли в обоюдоострых обменах. Правый глаз, было видно, беспокоил Миочича", - отмечается в сообщении.

Третий раунд можно было отдавать любому из участников боя.

"В четвертом, прессуя соперника, Ди-Си зевнул широкий левый хук под ребра от убаюкавшего его внимание Стипе, и почти сразу же пропустил еще и справа с голову. Начал пятиться — и был вскоре забит у клетки. ТКО 4", - уточняется в сообщении.



Таким образом, Миочич вернул себе звание чемпиона UFC, которое удерживал в 2016—2018 годах.