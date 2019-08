UFC. Тяжеловес Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул - видео

40-летний американец Даниэль Кормье (22-2) неожиданно потерял титул чемпиона UFC в тяжелом весе: ветеран не смог подтвердить успех годичной давности и проиграл этническому хорвату Стипе Миочичу (19-3) нокаутом. Об этом сообщает Vringe.



"Первые два раунда остались за Кормье, но во втором раунде Ди-Си сфолил и ткнул пальцем сопернику в глаз — это раздраконило Стипе; после длительной разведки и прощупывания соперника он начал, наконец, выбрасывать удары. Оба здорово постояли в обоюдоострых обменах. Правый глаз, было видно, беспокоил Миочича", - отмечается в сообщении.

Третий раунд можно было отдавать любому из участников боя.

