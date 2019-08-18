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UFC. Тяжеловес Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул - видео

UFC. Тяжеловес Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул - видео - Фото
Стипе Миочич (фото - Еurosport)
18.08.2019, 08:59

Американец вернул себе звание чемпиона UFC, которое удерживал в 2016—2018 годах

40-летний американец Даниэль Кормье (22-2) неожиданно потерял титул чемпиона UFC в тяжелом весе: ветеран не смог подтвердить успех годичной давности и проиграл этническому хорвату Стипе Миочичу (19-3) нокаутом. Об этом сообщает Vringe.

"Первые два раунда остались за Кормье, но во втором раунде Ди-Си сфолил и ткнул пальцем сопернику в глаз — это раздраконило Стипе; после длительной разведки и прощупывания соперника он начал, наконец, выбрасывать удары. Оба здорово постояли в обоюдоострых обменах. Правый глаз, было видно, беспокоил Миочича", - отмечается в сообщении.

Третий раунд можно было отдавать любому из участников боя.

"В четвертом, прессуя соперника, Ди-Си зевнул широкий левый хук под ребра от убаюкавшего его внимание Стипе, и почти сразу же пропустил еще и справа с голову. Начал пятиться — и был вскоре забит у клетки. ТКО 4", - уточняется в сообщении.

Таким образом, Миочич вернул себе звание чемпиона UFC, которое удерживал в 2016—2018 годах.

  • 13 августа сообщалось, что Федерация бокса Украины не станет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу, который пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.
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UFC MMA Даниэль Кормье Стипе Миочич
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