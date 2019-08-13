Ведущие украинские боксеры не поедут на чемпионат мира в Россию

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Федерация бокса Украины не станет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу, который пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили каналу XSport в пресс-службе ФБУ.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх в Минске, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, - точно участвовать в соревнованиях в России не будут", - заявили в федерации.

На прошлом ЧМ-2017 в Гамбурге украинская сборная взяла всего одну медаль: Александр Хижняк завоевал золото в в категории до 75 кг.

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