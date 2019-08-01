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Бокс. Стало известно место боя Гвоздика с Бетербиевым

Бокс. Стало известно место боя Гвоздика с Бетербиевым - Фото
Александр Гвоздик (фото - Showtime & Boxingscene.com)
01.08.2019, 23:01

Поединок состоится в Филадельфии

Чемпион мира во версии WBC в полутяжелом весе, украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведет свой следующий бой с чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО) 18 октября в Филадельфии. Об этом сообщает сообщает klitschko-brothers.com. 

Отмечается, что об этом заявил промоутеру Боб Арума, который ведет дела обоих боксеров.

На профессиональном ринге украинский боксер выиграл все свои 17 боев (14 нокаутом), у Бетербиева 14 побед в 14-ти поединках (все нокаутом).

18 июля сообщалось, что Гвоздик подписал контракт на бой с россиянином Бетербиевым.

26 июня стало известно, что боксерский поединок украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Великобритании.

31 июля появилась информация о том, что резко повысилась вероятность, что обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) сразится осенью с мексиканской звездой профессионального бокса Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО).

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бокс Александр Гвоздик
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