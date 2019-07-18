Бокс. У Гвоздика подтвердили бой с российским чемпионом

Александр Гвоздик (фото - Showtime & Boxingscene.com)

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик подписал контракт на бой с обладателем титула по версии IBF в этом же весе, россиянином Артуром Бетербиевым, сообщил менеджер украинца Эгис Климас, передает издание Vringe.com.

Бой состоится 18 октября в США.

Ранее Климас сообщил, что договориться о контракте было "абсолютно легко": им предложили, они не отказались.

Менеджер также ответил на вопрос о политическом контексте: "Это спорт, а эти политические разговоры... Ну, вот мы с Александром Усиком приезжали в Москву на бой с Муратом Гассиевым. И кто-то чувствовал эту политическую ерунду? Никто этого не испытывал. Нельзя мешать спорт и политику. Наша команда так считает".

26 июня стало известно, что боксерский поединок украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Великобритании.

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