Уимблдон-2021: Джокович в шестой раз выиграл турнир – видео
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович в шестой раз завоевал Уимблдонский титул, победив в финале итальянца Маттео Берреттини. Об этом сообщает BBC.
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The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021
Выиграв Уимблдон-2021, Джокович повторил рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля – 20 побед на турнирах Большого шлема среди мужчин.
В сегодняшней игре 34-летний серб выиграл у Берреттини со счетом 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3. За финалом следили 15 000 зрителей на Центральном корте Уимблдона.
25-летний Берреттини занял седьмое место.
2011— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021
2014
2015
2018
2019
2021#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/UrFvlsgIzY
Джокович выиграл все три мужских титула Большого шлема в 2021 году.
"Победа в Уимблдоне всегда была для меня самой большой мечтой, когда я был ребенком", – сказал Джокович.
- 21 февраля сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева, став победителем Australian Open 2021 года в мужском одиночном разряде.
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