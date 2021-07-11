Уимблдон-2021: Джокович в шестой раз выиграл турнир – видео

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович в шестой раз завоевал Уимблдонский титул, победив в финале итальянца Маттео Берреттини. Об этом сообщает BBC.

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Выиграв Уимблдон-2021, Джокович повторил рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля – 20 побед на турнирах Большого шлема среди мужчин.

В сегодняшней игре 34-летний серб выиграл у Берреттини со счетом 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3. За финалом следили 15 000 зрителей на Центральном корте Уимблдона.

25-летний Берреттини занял седьмое место.

Джокович выиграл все три мужских титула Большого шлема в 2021 году.

"Победа в Уимблдоне всегда была для меня самой большой мечтой, когда я был ребенком", – сказал Джокович.

21 февраля сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева, став победителем Australian Open 2021 года в мужском одиночном разряде.

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Наталия Медведева

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