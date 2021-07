Уимблдон-2021: Джокович в шестой раз выиграл турнир – видео

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович в шестой раз завоевал Уимблдонский титул, победив в финале итальянца Маттео Берреттини. Об этом сообщает BBC.

The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT