"Ужасные лыжи". Биатлонисты откажутся от сервисменов из России

Владимир Брынзак (фото - аккаунт в Facebook)

Сборная Украины по биатлону откажется от услуг сервисменов из России из-за жалоб спортсменов на качество выполненной ими работы, что мешает в соревнованиях. Об этом президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал в интервью Biathlon.com.ua.

"С ними (российскими сервисменами - ред.) мы однозначно не будем продолжать сотрудничество. Мы уже ведем переговоры с итальянскими", - заявил он.

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По словам Брынзака, федерация в поиске иностранных специалистов, потому что молодые тренеры Ященко и Кравченко не должны использоваться как сервисмены: "Они нам нужны именно в тренерской роли".

"Учитываем и рекомендации Виталия Руденчика, который долгое время возглавлял сервис-группу у нас, а теперь перешел на работу в Fischer. Общаемся и с тренерами, выслушиваем их пожелания. Думаю, к сезону сможем полностью решить этот вопрос", - подчеркнул он.

На помехи в работе жаловался капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. Неудачный масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место он связал с "ужасным" качеством его лыж. Также об аналогичной проблеме со снаряжением, которые готовили российские сервисмены, говорил Артем Прима.

7 февраля Федерация биатлона Украины получила письмо от Международного союза биатлонистов (IBU) с уведомлением о том, что исполнительный комитет организации разрешил выступать за сборную Украины россиянке Анастасии Рассказовой.

1 августа 2018 года президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что российские биатлонистки с украинскими корнями Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко готовятся принять гражданство Украины и будут представлять сборную.

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