Украина победила Албанию 2:1 в Лиге наций УЕФА

Фото: MALTON DIBRA/EPA

Сборная Украины по футболу победила албанских визави в матче шестого тура Лиги наций УЕФА в группе B1.

Украинцы победили со счетом 2:1 в матче, состоявшемся в албанской столице Тиране.

Первый гол на пятой минуте забил Александр Зинченко, второй на седьмой минуте забил Роман Яремчук, а уже на 75-й минуте албанец Недим Байрами забил первый и единственный мяч для своей команды.

Теперь в группе B1 Украина занимает второе место с восемью очками за шесть матчей, впереди чехи с 11 на шість.

После гола Зинченко показал футболку с числом 1000: матч проходит в 1000 день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Скриншот з трансляції Megogo