Украина победила Албанию 2:1 в Лиге наций УЕФА
Сборная Украины по футболу победила албанских визави в матче шестого тура Лиги наций УЕФА в группе B1.
Украинцы победили со счетом 2:1 в матче, состоявшемся в албанской столице Тиране.
Первый гол на пятой минуте забил Александр Зинченко, второй на седьмой минуте забил Роман Яремчук, а уже на 75-й минуте албанец Недим Байрами забил первый и единственный мяч для своей команды.
Теперь в группе B1 Украина занимает второе место с восемью очками за шесть матчей, впереди чехи с 11 на шість.
После гола Зинченко показал футболку с числом 1000: матч проходит в 1000 день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- До матча Украина занимала четвертое место в группе, Албания была на третьем.
- Благодаря победе, украинская команда осталась среди 32 лучших сборных Европы (подробнее здесь).