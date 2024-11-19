Україна перемогла Албанію 2:1 у Лізі націй УЄФА

Фото: MALTON DIBRA / EPA

Збірна України з футболу перемогла албанських візаві під у матчі шостого туру Ліги націй УЄФА у групі B1.

Українці перемогли з рахунком 2:1 у матчі, що відбувся в албанській столиці Тірані.

Перший гол на п'ятій хвилині забив Олександр Зінченко, другий на сьомій хвилині забив Роман Яремчук, а вже на 75 хвилині албанець Недім Байрамі забив перший та єдиний м'яч для своєї команди.

Тепер у групі B1 Україна посідає друге місце з вісьмома очками за шість матчів, попереду лише чехи - 11 очок за шість матчів.

Після голу Зінченко показав футболку з числом 1000: матч відбувається у 1000 день з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Скриншот з трансляції Megogo