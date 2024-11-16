Україна зіграла внічию з Грузією в Лізі націй, рахунок 1:1
Збірна України з футболу зіграла внічию з Грузією в рамках Ліги націй. Матч, який відбувся на виїзді, завершився з рахунком 1:1.
Поєдинок розпочався о 19:00 за київським часом. У день матчу організатори гри в Батумі зіткнулися з проблемою сильного дощу, але змогли зберегти поле в хорошому стані, і матч розпочався вчасно.
На сьомій хвилині рахунок відкрив автогол захисника Грузії Соломона Квірквелії, який забив у власні ворота після прострілу з правого флангу від Михайла Мудрика.
Матч Ліги націй "Грузія – Україна" розпочато. Перший гол вже за нами! pic.twitter.com/yQ5FvUUVlB— Олег Володарський (@volodarskijo) November 16, 2024
Грузини зрівняли рахунок на 76-й хвилині, коли Жорж Мікаутадзе вдало зіграв головою на добиванні.
У завершальному турі Ліги націй збірна України зіграє на виїзді з Албанією, а Грузія проведе матч проти Чехії. Обидва поєдинки відбудуться 19 листопада та розпочнуться о 21:45 за київським часом.
- 11 жовтня 2024 року збірна України здобула перші очки в Лізі націй 2024/25, перемігши Грузію з рахунком 1:0 у номінально домашньому матчі.
- Загалом Україна розпочала участь у Лізі націй у дивізіоні В з двох поразок: спершу поступилася Албанії з рахунком 1:2, а потім програла Чехії 2:3.