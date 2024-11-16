Україна зіграла внічию з Грузією в Лізі націй, рахунок 1:1

У завершальному турі Ліги націй збірна України зіграє на виїзді з Албанією

Фото: uaf.ua

Збірна України з футболу зіграла внічию з Грузією в рамках Ліги націй. Матч, який відбувся на виїзді, завершився з рахунком 1:1.

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Поєдинок розпочався о 19:00 за київським часом. У день матчу організатори гри в Батумі зіткнулися з проблемою сильного дощу, але змогли зберегти поле в хорошому стані, і матч розпочався вчасно.

На сьомій хвилині рахунок відкрив автогол захисника Грузії Соломона Квірквелії, який забив у власні ворота після прострілу з правого флангу від Михайла Мудрика.

Матч Ліги націй "Грузія – Україна" розпочато. Перший гол вже за нами! pic.twitter.com/yQ5FvUUVlB — Олег Володарський (@volodarskijo) November 16, 2024

Грузини зрівняли рахунок на 76-й хвилині, коли Жорж Мікаутадзе вдало зіграв головою на добиванні.

У завершальному турі Ліги націй збірна України зіграє на виїзді з Албанією, а Грузія проведе матч проти Чехії. Обидва поєдинки відбудуться 19 листопада та розпочнуться о 21:45 за київським часом.