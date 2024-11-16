Украина сыграла вничью с Грузией в Лиге наций, счет 1:1

В заключительном туре Лиги наций сборная Украины сыграет на выезде с Албанией

Фото: uaf.ua

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Грузией в рамках Лиги наций. Состоявшийся на выезде матч завершился со счетом 1:1.

Поединок начался в 19:00 по киевскому времени. В день матча организаторы игры в Батуми столкнулись с проблемой сильного дождя, но смогли сохранить поле в хорошем состоянии и матч начался вовремя.

На седьмой минуте счет открыл автогол защитника Грузии Соломона Квирквелии, забившего в свои ворота после прострела с правого фланга от Михаила Мудрика.

Матч Лиги наций "Грузия – Украина" начат. Первый гол уже за нами! pic.twitter.com/yQ5FvUUVlB – Олег Володарский (@volodarskijo) November 16, 2024

Грузины сравняли счет на 76-й минуте, когда Жорж Микаутадзе удачно сыграл головой на добивании.

В заключительном туре Лиги наций сборная Украины сыграет на выезде с Албанией, а Грузия проведет матч против Чехии. Оба поединка пройдут 19 ноября и начнутся в 21:45 по киевскому времени.