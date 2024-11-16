Украина сыграла вничью с Грузией в Лиге наций, счет 1:1
Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Грузией в рамках Лиги наций. Состоявшийся на выезде матч завершился со счетом 1:1.
Поединок начался в 19:00 по киевскому времени. В день матча организаторы игры в Батуми столкнулись с проблемой сильного дождя, но смогли сохранить поле в хорошем состоянии и матч начался вовремя.
На седьмой минуте счет открыл автогол защитника Грузии Соломона Квирквелии, забившего в свои ворота после прострела с правого фланга от Михаила Мудрика.
Матч Лиги наций "Грузия – Украина" начат. Первый гол уже за нами! pic.twitter.com/yQ5FvUUVlB– Олег Володарский (@volodarskijo) November 16, 2024
Грузины сравняли счет на 76-й минуте, когда Жорж Микаутадзе удачно сыграл головой на добивании.
В заключительном туре Лиги наций сборная Украины сыграет на выезде с Албанией, а Грузия проведет матч против Чехии. Оба поединка пройдут 19 ноября и начнутся в 21:45 по киевскому времени.
- 11 октября 2024 года сборная Украины завоевала первые очки в Лиге наций 2024/25, победив Грузию со счетом 1:0 в номинально домашнем матче.
- В целом Украина начала участие в Лиге наций в дивизионе В с двух поражений: сначала уступила Албании со счетом 1:2, а затем проиграла Чехии 2:3.