Украина сыграла вничью с Грузией в Лиге наций, счет 1:1
Фото: uaf.ua

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Грузией в рамках Лиги наций. Состоявшийся на выезде матч завершился со счетом 1:1.

Поединок начался в 19:00 по киевскому времени. В день матча организаторы игры в Батуми столкнулись с проблемой сильного дождя, но смогли сохранить поле в хорошем состоянии и матч начался вовремя.

На седьмой минуте счет открыл автогол защитника Грузии Соломона Квирквелии, забившего в свои ворота после прострела с правого фланга от Михаила Мудрика.

Грузины сравняли счет на 76-й минуте, когда Жорж Микаутадзе удачно сыграл головой на добивании.

В заключительном туре Лиги наций сборная Украины сыграет на выезде с Албанией, а Грузия проведет матч против Чехии. Оба поединка пройдут 19 ноября и начнутся в 21:45 по киевскому времени.

  • 11 октября 2024 года сборная Украины завоевала первые очки в Лиге наций 2024/25, победив Грузию со счетом 1:0 в номинально домашнем матче.
  • В целом Украина начала участие в Лиге наций в дивизионе В с двух поражений: сначала уступила Албании со счетом 1:2, а затем проиграла Чехии 2:3.
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