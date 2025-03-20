Украина победила Бельгию на матче Лиги наций УЕФА
Сборная Украины выиграла у команды Бельгии в матче Лиги наций УЕФА.
Первый матч плейофа завершился со счётом 3:1.
Первый мяч забил бельгиец Ромелу Лукаку на 40-й минуте в штрафном ударе.
На 67-й минуте Украина сравняла счет: гол забил Алексей Гуцуляк.
Владислав Ванат удвоил счет на 73-й, а уже через пять минут третий гол забил Илья Забарный.
- 23 марта должен состояться ответный матч. Победитель будет выступать в высшем дивизионе A, а проигравший – в B.
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