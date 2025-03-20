Україна перемогла Бельгію на матчі Ліги націй УЄФА
Збірна України перемогла команду Бельгії у матчі Ліги націй УЄФА.
Перший матч плейофу завершився з рахунком 3:1.
Перший м'яч забив бельгієць Ромелу Лукаку на 40-й хвилині у штрафному ударі.
На 67-й хвилині Україна зрівняла рахунок: гол забив Олексій Гуцуляк.
Владислав Ванат подвоїв рахунок на 73-й, а вже за п'ять хвилин третій гол забив Ілля Забарний.
- 23 березня має відбутися матч-відповідь. Переможець виступатиме у найвищому дивізіоні A, а той, хто програє, – у B.
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