Україна перемогла Бельгію на матчі Ліги націй УЄФА

Перший матч плейофу завершився з рахунком 3:1

Матч Україна-Бельгія 20 березня 2025 року (Фото: Marcial Guillen / EPA)

Збірна України перемогла команду Бельгії у матчі Ліги націй УЄФА.

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Перший матч плейофу завершився з рахунком 3:1.

Перший м'яч забив бельгієць Ромелу Лукаку на 40-й хвилині у штрафному ударі.

На 67-й хвилині Україна зрівняла рахунок: гол забив Олексій Гуцуляк.

Владислав Ванат подвоїв рахунок на 73-й, а вже за п'ять хвилин третій гол забив Ілля Забарний.

23 березня має відбутися матч-відповідь. Переможець виступатиме у найвищому дивізіоні A, а той, хто програє, – у B.