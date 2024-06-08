Украина проиграла Польше матч перед Евро-2024

Товарищеская игра проходила в рамках подготовки к Евро-2024

Фото - УАФ, Дана Балашова

Украина проиграла Польше в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2024. Контрольный матч проходил в Варшаве.

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По результатам 90+4 минут Украина проиграла контрольную встречу польской команде, пропустив в свои ворота три мяча и ответив на это только голом Довбика (на 41-й минуте).

Поляки забили голы в украинские ворота на 11-й (Валюкевич), 16-й (Зелинский) и 31-й (Романчук) минутах.