Украина проиграла Польше матч перед Евро-2024
Украина проиграла Польше в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2024. Контрольный матч проходил в Варшаве.
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По результатам 90+4 минут Украина проиграла контрольную встречу польской команде, пропустив в свои ворота три мяча и ответив на это только голом Довбика (на 41-й минуте).
Поляки забили голы в украинские ворота на 11-й (Валюкевич), 16-й (Зелинский) и 31-й (Романчук) минутах.
- 3 июня Украина сыграла вничью в товарищеском матче с Германией.
- 11 июня у Украины будет еще один спарринг перед стартом Евро-2024 – с Молдовой.