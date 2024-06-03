Украина сыграла вничью в товарищеском матче с Германией

Матч между сборными состоялся в рамках подготовки к поединкам Евро-2024

Фото: Дана Балашова/Федерация футбола Украины

3 июня национальная сборная Украины по футболу начала этап подготовки к чемпионату Европы-2024. Украинцы провели матч с хозяевами предстоящего турнира, сборной Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, которая вела текстовую трансляцию товарищеского матча.

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В начале поединка хозяева поля больше контролировали мяч и пытались создавать моменты у ворот Анатолия Трубина. "Сине-желтые" смогли ответить шансом Романа Яремчука, но он не смог переиграть Нойера.

Немцы очень агрессивно начали вторую половину встречи, прижав украинскую команду к воротам. К счастью, уверенно действовали Трубин и защитники, вовремя блокируя попытки соперников.

Матч Германия – Украина стал первым для обеих команд в качестве подготовки к Евро-2024. Он прошел на стадионе Макс-Морлок в немецком Нюрнберге. На матче работала судейская бригада из Австрии во главе с Вальтером Альтманном.

7 июня подопечные Сергея Реброва проведут товарищеский матч с Польшей в Варшаве, а 11 июня – с Молдовой в Кишиневе.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии: Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гамбурге, Гельзенкирхене, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте. Сборная Украины сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

21 марта сборная Украины сыграла с Боснией и Герцеговиной в полуфинале плейоф квалификации Евро-2024, матч завершился со счетом 2:1 в пользу Украины.

26 марта украинская сборная по футболу победила сборную Исландии со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

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