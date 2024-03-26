Футбол. Україна перемогла Ісландію та вийшла на Євро-2024

Фото: Telegram Володимир Зеленський

Збірна України перемогла збірну Ісландії з рахунком 2:1 та вийшла на Євро-2024.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Від ісландців гол забив Альберт Гудмундсон на 30-й хвилині.

Згодом голи забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик на 54-й та 84-й хвилинах відповідно.

На 39-й хвилині Роман Яремчук забив гол Ісландії, проте суддя після підказки від VAR скасував гол через офсайд.

Аби пройти на Євро, Україні була потрібна винятково перемога в основний чи додатковий час або у серії пенальті.

На Євро Україна гратиме у групі Е з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

До цього матчу українська та ісландська збірні востаннє грали у 2017 році: у відборі на Чемпіонат світу 2022-го. Тоді Україна програла ісландцям 0:2.

Україна розпочала відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

7 червня збірна України з футболу отримала нового головного тренера – контракт з Українською асоціацією футболу підписав Сергій Ребров.

Україна завершила груповий етап відбору на Євро-2024 з футболу, посівши третє місце. Українська команда мала однакову кількість очок з Італією (по 14), але поступилась їм за показником особистих зустрічей.

Читайте також: Україна обіграла Боснію і Герцеговину – далі фінал плей-оф відбору на Євро-2024 з футболу