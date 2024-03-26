Футбол. Украина победила Исландию и вышла на Евро-2024

Фото: Telegram Володимир Зеленський

Сборная Украины победила сборную Исландии со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

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От исландцев гол забил Альберт Гудмундсон на 30-й минуте.

Позже голы забили Виктор Цыганков и Михаил Мудрик на 54-й и 84-й минутах соответственно.

На 39-й минуте Роман Яремчук забил гол Исландии, однако судья после подсказки от VAR отменил гол из-за офсайда.

Чтобы пройти на Евро, Украине нужна была исключительно победа в основное или дополнительное время или же в серии пенальти.

На Евро Украина будет играть в группе Е с Бельгией, Румынией и Словакией.

До этого матча украинская и исландская сборные играли в последний раз в 2017 году: в отборе на Чемпионат мира 2022-го. Тогда Украина проиграла исландцам 0:2.

Украина начала отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

7 июня сборная Украины по футболу получила нового главного тренера – контракт с Украинской ассоциацией футбола подписал Сергей Ребров.

Украина завершила групповой этап отбора на Евро-2024 по футболу, заняв третье место. Украинская команда имела одинаковое количество очков с Италией (по 14), но уступила им по показателю личных встреч.

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