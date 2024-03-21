Украина обыграла Боснию и Герцеговину – дальше финал плей-офф отбора на Евро-2024

В финале плей-офф отбора на Евро-2024 Украина сыграет с Исландией, которая победила сборную Израиля со счетом 1:4

Плей-офф УЕФА ЕВРО-2024 - Босния и Герцеговина против Украины (Фото: EPA)

Сегодня сборная Украины сыграла в Зенице с Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024, матч завершился со счетом 2:1 в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины.

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Первыми счет открыли хозяева поединка – на 57 минуте матча защитник сборной Украины Николай Матвиенко направил мяч в собственные ворота.

Счет сравнял на 85 минуте нападающий Роман Яремчук с передачи Ефима Конопли. Менее чем через три минуты Артем Довбик вывел сборную Украины вперед. Голевую передачу отдал Яремчук.

Плей-офф УЕФА ЕВРО-2024 – Босния и Герцеговина против Украины (Фото: EPA)

В финале плей-офф отбора на Евро-2024 Украина сыграет с Исландией, которая победила сборную Израиля со счетом 1:4. Игра состоится 26 марта.

Плей-офф УЕФА ЕВРО-2024 – Босния и Герцеговина против Украины (Фото: EPA)