Украина обыграла Боснию и Герцеговину – дальше финал плей-офф отбора на Евро-2024
Сегодня сборная Украины сыграла в Зенице с Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024, матч завершился со счетом 2:1 в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины.
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Первыми счет открыли хозяева поединка – на 57 минуте матча защитник сборной Украины Николай Матвиенко направил мяч в собственные ворота.
Счет сравнял на 85 минуте нападающий Роман Яремчук с передачи Ефима Конопли. Менее чем через три минуты Артем Довбик вывел сборную Украины вперед. Голевую передачу отдал Яремчук.
В финале плей-офф отбора на Евро-2024 Украина сыграет с Исландией, которая победила сборную Израиля со счетом 1:4. Игра состоится 26 марта.
- Украина начала отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.
- 7 июня сборная Украины по футболу получила нового главного тренера – контракт с Украинской ассоциацией футбола подписал Сергей Ребров.
- Украина завершила групповой этап отбора на Евро-2024 по футболу, заняв третье место. Украинская команда имела одинаковое количество очков с Италией (по 14), но уступила им по показателю личных встреч.