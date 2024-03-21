Україна обіграла Боснію і Герцеговину – далі фінал плей-оф відбору на Євро-2024 з футболу

У фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 Україна зіграє з Ісландією, яка перемогла збірну Ізраїлю з рахунком 1:4

Плей-офф УЄФА ЄВРО-2024 - Боснія і Герцеговина проти України (Фото: EPA)

Сьогодні збірна України зіграла у Зениці з Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-офф кваліфікації Євро-2024, матч завершився з рахунком 2:1 на користь України. Про це повідомила пресслужба Федерації футболу України.

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Першими рахунок відкрили господарі поєдинку — на 57 хвилині матчі захисник збірної України Микола Матвієнко спрямував м'яч у власні ворота.

Рахунок зрівняв на 85 хвилині нападник Роман Яремчук з передачі Юхима Коноплі. Менш ніж за три хвилини Артем Довбик вивів збірну України вперед. Гольову передачу віддав Яремчук.

Плей-офф УЄФА ЄВРО-2024 – Боснія і Герцеговина проти України (Фото: EPA)

У фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 Україна зіграє з Ісландією, яка перемогла збірну Ізраїлю з рахунком 1:4. Гра відбудеться 26 березня.

Плей-офф УЄФА ЄВРО-2024 – Боснія і Герцеговина проти України (Фото: EPA)