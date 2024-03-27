Євро-2024. У Німеччині хочуть заборонити використання дронів: бояться терактів

Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня наступного року в десяти містах Німеччини

Українська збірна у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024. (Фото: Telegram/ Володимир Зеленський)

У Німеччині розглядають можливість запровадити заборону на використання дронів, які "стають однією з найбільших проблем", у Євро-2024 з футболу. Про це повідомило видання Bild.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними видання, на цьому наполягає голова Профспілки поліції Німеччини Андреас Роскопф. З його слів, безпілотники на турнірі можуть бути використані для терористичних атак.

"Безпілотники стають однією з найбільших проблем. Хоча органи, що відповідають за безпеку, технічно готові до захисту від безпілотників, терористи також озброюються", – зазначив він.

Роскопф вважає за необхідність запровадити "повну загальнонаціональну заборону на польоти безпілотників по всій Німеччині до, під час та на невеликий період після чемпіонату Європи".

Безпілотники на футбольних матчах та турнірах використовуються для показу стадіонів та прилеглих територій, а також пейзажів міст, які приймають змагання.

Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня наступного року у десяти містах Німеччини: Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Гамбурзі, Гельзенкірхені, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені, Франкфурті та Штутгарті.

Вчора збірна України перемогла збірну Ісландії з рахунком 2:1 та вийшла на Євро-2024.

Україна розпочала відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

7 червня збірна України з футболу отримала нового головного тренера – контракт з Українською асоціацією футболу підписав Сергій Ребров.

Україна завершила груповий етап відбору на Євро-2024 з футболу, посівши третє місце. Українська команда мала однакову кількість очок з Італією (по 14), але поступилась їм за показником особистих зустрічей.

Читайте також: Україна обіграла Боснію і Герцеговину – далі фінал плей-оф відбору на Євро-2024 з футболу