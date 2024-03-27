Евро-2024. В Германии хотят запретить использование дронов: боятся терактов

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля следующего года в десяти городах Германии

Украинская сборная в финале плей-офф отбора на Евро-2024 (Фото: Telegram/ Владимир Зеленский)

В Германии рассматривают возможность ввести запрет на использование дронов, которые "становятся одной из самых больших проблем", в Евро-2024 по футболу. Об этом сообщило издание Bild.

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По данным издания, на этом настаивает председатель Профсоюза полиции Германии Андреас Роскопф. По его словам, беспилотники на турнире могут быть использованы для террористических атак.

"Беспилотники становятся одной из самых больших проблем. Хотя органы, отвечающие за безопасность, технически готовы к защите от беспилотников, террористы также вооружаются", – отметил он.

Роскопф считает необходимым ввести "полный общенациональный запрет на полеты беспилотников по всей Германии до, во время и на небольшой период после чемпионата Европы".

Беспилотники на футбольных матчах и турнирах используются для показа стадионов и прилегающих территорий, а также пейзажей городов, принимающих соревнования.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля следующего года в десяти городах Германии: Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гамбурге, Гельзенкирхене, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.

Вчера сборная Украины победила сборную Исландии со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Украина начала отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

7 июня сборная Украины по футболу получила нового главного тренера – контракт с Украинской ассоциацией футбола подписал Сергей Ребров.

Украина завершила групповой этап отбора на Евро-2024 по футболу, заняв третье место. Украинская команда имела одинаковое количество очков с Италией (по 14), но уступила им по показателю личных встреч.

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