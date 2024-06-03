Україна зіграла внічию у товариському матчі з Німеччиною

Матч між збірними відбувся в межах підготовки до поєдинків Євро-2024

Фото: Дана Балашова/Федерація футболу України

3 червня національна збірна України з футболу розпочала етап підготовки до чемпіонату Європи-2024. Українці провели матч з господарями майбутнього турніру, збірною Німеччини. Зустріч завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу, яка вела текстову трансляцію товариського матчу.

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На початку поєдинку господарі поля більше контролювали м'яч та намагалися створювати моменти біля воріт Анатолія Трубіна. "Синьо-жовті" змогли відповісти шансом Романа Яремчука, але він не зміг переграти Ноєра.

Німці дуже агресивно розпочали другу половину зустрічі, притиснувши українську команду до воріт. На щастя, впевнено діяли Трубін і захисники, вчасно блокуючи спроби суперників.

Матч Німеччина – Україна став першим для обох команд як підготовка до Євро-2024. Він відбувся на стадіоні Макс-Морлок у німецькому Нюрнберзі. На матчі працювала суддівська бригада з Австрії на чолі з Вальтером Альтманном.

7 червня підопічні Сергія Реброва проведуть товариський матч з Польщею у Варшаві, а 11 червня – з Молдовою в Кишиневі.

Євро-2024 відбудеться з 14 червня до 14 липня в десяти містах Німеччини: Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Гамбурзі, Гельзенкірхені, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені, Франкфурті та Штутгарті. Збірна України зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

21 березня збірна України зіграла з Боснією і Герцеговиною у півфіналі плейоф кваліфікації Євро-2024, матч завершився з рахунком 2:1 на користь України.

26 березня українська збірна з футболу перемогла збірну Ісландії з рахунком 2:1 та вийшла на Євро-2024.

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