Україна програла Польщі матч перед Євро-2024
Україна програла Польщі у товариському матчі в межах підготовки до Євро-2024. Контрольний матч проходив у Варшаві.
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За результатами 90+4 хвилин Україна програла контрольну зустріч польській команді, пропустивши у власні ворота три м'ячі і відповівши на це лише голом Довбика (на 41-й хвилині).
Поляки забили голи в українські ворота на 11-й (Валюкевіч), 16-й (Зелінський) і 31-й (Романчук) хвилинах.
- 3 червня Україна зіграла внічию у товариському матчі з Німеччиною.
- 11 червня в України буде ще один спаринг перед стартом Євро-2024 - з Молдовою.