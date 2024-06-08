Україна програла Польщі матч перед Євро-2024

Товариська гра проходила у межах підготовки до Євро-2024

Україна програла Польщі у товариському матчі в межах підготовки до Євро-2024. Контрольний матч проходив у Варшаві.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За результатами 90+4 хвилин Україна програла контрольну зустріч польській команді, пропустивши у власні ворота три м'ячі і відповівши на це лише голом Довбика (на 41-й хвилині).

Поляки забили голи в українські ворота на 11-й (Валюкевіч), 16-й (Зелінський) і 31-й (Романчук) хвилинах.