Украинки Магучих и Геращенко выиграли чемпионат Европы по прыжкам в высоту

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Польше украинка Ярослава Магучих взяла первое место в прыжках в высоту. Второе место также у украинки Ирины Геращенко.

Магучих прыгнула на 2 метра. Геращенко на 1,98. Третье место у Эллы Юннилы из Финляндии с результатом 1,96. Еще одна украинка Юлия Левченко завершила четвертой с результатом 1,94.

3 февраля Магучих и Левченко завоевали золотую и серебряную награды на международном турнире по прыжкам в высоту в Словакии.

В январе 2020 года Магучих установила рекорд среди спортсменов до 20 лет, прыгнув на 2,01 м.

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