Украинки Магучих и Геращенко выиграли чемпионат Европы по прыжкам в высоту
07.03.2021, 21:09
Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Элла Юннила (скриншот Юрия Онищенко)
На чемпионате Европы по легкой атлетике в Польше украинка Ярослава Магучих взяла первое место в прыжках в высоту. Второе место также у украинки Ирины Геращенко.
Магучих прыгнула на 2 метра. Геращенко на 1,98. Третье место у Эллы Юннилы из Финляндии с результатом 1,96. Еще одна украинка Юлия Левченко завершила четвертой с результатом 1,94.
- 3 февраля Магучих и Левченко завоевали золотую и серебряную награды на международном турнире по прыжкам в высоту в Словакии.
- В январе 2020 года Магучих установила рекорд среди спортсменов до 20 лет, прыгнув на 2,01 м.
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