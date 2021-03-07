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Украинки Магучих и Геращенко выиграли чемпионат Европы по прыжкам в высоту

07.03.2021, 21:09
Украинки Магучих и Геращенко выиграли чемпионат Европы по прыжкам в высоту - Фото
Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Элла Юннила (скриншот Юрия Онищенко)

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Польше украинка Ярослава Магучих взяла первое место в прыжках в высоту. Второе место также у украинки Ирины Геращенко. 

Магучих прыгнула на 2 метра. Геращенко на 1,98. Третье место у Эллы Юннилы из Финляндии с результатом 1,96. Еще одна украинка Юлия Левченко завершила четвертой с результатом 1,94.

  • 3 февраля Магучих и Левченко завоевали золотую и серебряную награды на международном турнире по прыжкам в высоту в Словакии.
  • В январе 2020 года Магучих установила рекорд среди спортсменов до 20 лет, прыгнув на 2,01 м.
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