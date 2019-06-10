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10.06.2019, 12:57

Украинская прыгунья показала лучший результат сезона в мире

Украинская прыгунья показала лучший результат сезона в мире - Фото
Ирина Геращенко (скриншот из видеозаписи)

Ирина Геращенко возглавила мировой топ-лист этого сезона

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко победила в соревнованиях в Релингене (Германия) и возглавила мировой топ-лист этого сезона. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Геращенко с первой попытки преодолела 1,99 м, улучшив свой личный рекорд и выполнив олимпийский норматив на Олимпиаду-2020 в Токио. 

В секторе прыжков в высоту принимала участие также украинка Юлия Чумаченко. Она стала третьей с результатом 1,92 м.

На дистанции 400 м с барьерами также соревновались две украинки. Алена Колесниченко стала третьей в финале А, а Мария Миколенко выиграла финал В.

Ранее СМИ сообщили, что Россию могут снова отстранить от Олимпиады. 

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Теги: спорт, соревнования, легкая атлетика
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