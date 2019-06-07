Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2019, 18:15

Тренера Нацсборной по подводному спорту задержали на взятке: фото

Тренера Нацсборной по подводному спорту задержали на взятке: фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Главный тренер, по данным СБУ, требовала деньги за участие ученицы ДЮСШ в чемпионате

Служба безопасности Украины задержала по подозрению в коррупции главного тренера Национальной сборной по подводному спорту. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, тренер, которая также является сотрудником госучреждения Укрспортобеспечение Министерства молодежи и спорта, требовала 20 тыс грн от тренера одной из частных детско-юнашеских спортивных школ. За эту сумму подозреваемая, утверждают в СБУ, обещала беспрепятственное участие ученицы в чемпионате Европы по плаванью в ластах.

Правоохранители задержали чиновницу во время получения всей сумму неправомерной выгоды.

Ранее сегодня сообщалось, что СБУ предотвратила теракт возле детской площадки в Запорожье. Подозреваемый, по данным спецслужбы, приехал из Донецка и заложил взрывчатку; активировать ее он собирался с помощью телефонного звонка. Позже стало известно, что заказчиком предотвращенного теракта в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья было так называемое "МГБ" террористической организации "ДНР". 

Фото: пресс-служба СБУ

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, сбу, взятка, тренер нацсборной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 