Тренера Нацсборной по подводному спорту задержали на взятке: фото

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала по подозрению в коррупции главного тренера Национальной сборной по подводному спорту. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, тренер, которая также является сотрудником госучреждения Укрспортобеспечение Министерства молодежи и спорта, требовала 20 тыс грн от тренера одной из частных детско-юнашеских спортивных школ. За эту сумму подозреваемая, утверждают в СБУ, обещала беспрепятственное участие ученицы в чемпионате Европы по плаванью в ластах.

Правоохранители задержали чиновницу во время получения всей сумму неправомерной выгоды.

Ранее сегодня сообщалось, что СБУ предотвратила теракт возле детской площадки в Запорожье. Подозреваемый, по данным спецслужбы, приехал из Донецка и заложил взрывчатку; активировать ее он собирался с помощью телефонного звонка. Позже стало известно, что заказчиком предотвращенного теракта в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья было так называемое "МГБ" террористической организации "ДНР".

Фото: пресс-служба СБУ