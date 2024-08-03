Украинская сборная по фехтованию вышла в финал Олимпиады в Париже

Украинская сборная: Алина Комащук, Елена Кравацкая, Ольга Харлан и Юлия Бакастова (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Украинская женская сборная по фехтованию одержала победу в полуфинале парижской Олимпиады и прошла в финал соревнований.

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В полуфинале украинская команда одолела японскую со счетом 45:32 (45 — максимальное количество очков).

В четвертьфинале спортсменки из Украины победили итальянскую сборную 45:37.

Уже вечером украинские фехтовальщицы будут соревноваться за золото - против них выступит южнокорейская команда.

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29 июля фехтовальщица Ольга Харлан выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде-2024 - получила бронзовую награду.

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