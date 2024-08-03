Украинская сборная по фехтованию вышла в финал Олимпиады в Париже
Украинская женская сборная по фехтованию одержала победу в полуфинале парижской Олимпиады и прошла в финал соревнований.
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В полуфинале украинская команда одолела японскую со счетом 45:32 (45 — максимальное количество очков).
В четвертьфинале спортсменки из Украины победили итальянскую сборную 45:37.
Уже вечером украинские фехтовальщицы будут соревноваться за золото - против них выступит южнокорейская команда.
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- 29 июля фехтовальщица Ольга Харлан выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде-2024 - получила бронзовую награду.
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