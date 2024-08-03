Українська збірна з фехтування вийшла у фінал Олімпіади в Парижі

Українська збірна: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Українська жіноча збірна з фехтування здобула перемогу у пів фіналі паризької Олімпіади та пройшла до фіналу змагань.

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У пів фіналі українська команда здолала японську з рахунком 45:32 (45 — максимальна кількість очок).

У чвертьфіналі спортсменки з України перемогли італійську збірну 45:37.

Уже ввечері українські фехтувальниці змагатимуться за золото – проти них виступить південнокорейська команда.

Представниця України Ольга Харлан та спортсменка з Японії Сіхомі Фукусіма (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Ольга Харлан (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Ольга Харлан (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

29 липня фехтувальниця Ольга Харлан виграла першу медаль для України на Олімпіаді-2024 – здобула бронзову нагороду.

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