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Украинский футбольный клуб подписал Салу из Буркина-Фасо: видео

Украинский футбольный клуб подписал Салу из Буркина-Фасо: видео - Фото
Драман Салу (фото - пресс-служба ФК Олимпик)
31.07.2019, 19:08

Экс-игрок белградского "Партизана" присоединится к донецкому "Олимпику"

Пресс-служба донецкого "Олимпика" объявила о подписании клубом контракта с 21-летним полузащитником из Буркина-Фасо Драманом Салу.

Сообщается, что соглашение с игроком рассчитано сроком на 2 года. Новичок получил футболку с 77 номером.

Драман Салу является воспитанником буркинского футбола. В феврале 2018-го подписал контракт с белградским "Партизаном". Однако за клуб так и не сыграл, проведя полгода в аренде в сербском "Телеопатике" (19 матчей 1 гол).

Также в его активе матч за национальную сборную Буркина-Фасо.

Видео: Player Highlights

Салу может дебютировать за дончан уже сегодня в матче против новчика элитного дивизиона СК "Днепр-1".

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олимпик донецк Драман Салу
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