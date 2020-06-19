Украинский марафонец найден мертвым на горе Фудзияма в Японии

Украинский марафонец Алексей Борисенко найден мертвым на горе Фудзияма в Японии. Об этом сообщает японская газета The Sankei News.
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Отмечается, что полиция нашла тело спортсмена еще 12 мая, однако опознать его удалось лишь сейчас. По версии правоохранителей, Борисенко погиб во время неудачного восхождения на гору.
В газете отмечают, что 7 марта посольство Украины связалось с японскими властями, сообщив, что спортсмен пропал и, вероятно, собиралась совершить восхождение на Фудзи.
По данным Sport.ua, Борисенко прибыл в Японию, чтобы поучаствовать в Токийском марафоне, однако, когда соревнования отменили из-за эпидемии коронавируса, спортсмен решил самостоятельно покорить Фудзияму.