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Украинский марафонец найден мертвым на горе Фудзияма в Японии

Украинский марафонец найден мертвым на горе Фудзияма в Японии - Фото
Алексей Борисенко (фото - Borysenko Oleksii, Facebook)
19.06.2020, 08:33

Полиция нашла на Фудзияме тело украинского спортсмена Борисенко еще в мае, однако опознали его лишь сейчас

Украинский марафонец Алексей Борисенко найден мертвым на горе Фудзияма в Японии. Об этом сообщает японская газета The Sankei News.

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Отмечается, что полиция нашла тело спортсмена еще 12 мая, однако опознать его удалось лишь сейчас. По версии правоохранителей, Борисенко погиб во время неудачного восхождения на гору.

В газете отмечают, что 7 марта посольство Украины связалось с японскими властями, сообщив, что спортсмен пропал и, вероятно, собиралась совершить восхождение на Фудзи.

По данным Sport.ua, Борисенко прибыл в Японию, чтобы поучаствовать в Токийском марафоне, однако, когда соревнования отменили из-за эпидемии коронавируса, спортсмен решил самостоятельно покорить Фудзияму.

  • 13 июня во время ультрамарафона в Одесской области пропала одна из участницПоиски Екатерины Катющевой длились до ночи около восьми часов и закончились после того, как правоохранители подключили специалистов криминального блока. Оказалось, что спортсменка получила тепловой удар и потеряла сознание. Пролежав на обочине до ночи она заработала переохлаждение.
  • На следующий день спортсменка умерла в больнице.
Марк Сировой
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