Украинский пловец Романчук завоевал серебро чемпионата мира

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Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль чемпионата мира в корейском Кванджу на дистанции 1500 метров. Об этом сообщает в Twitter Национальный олимпийский комитет.

Украинец преодолел дистанцию за 14 минут и 37 секунд. Романчук уступил немцу Флориану Веллброку, который приплыл к финишу за 14 минут и 36 секунд.

Воспитанник Петра Нагорного уступил немцу Флориану Веллброку (14.36,54) и опередил итальянца Грегорио Палтриньери (14.38,75)

В декабре 2018 года Романчук стал чемпионом мира на этой дистанции во время соревнований в китайском Ханчжоу.

В августе 2018-го Романчук завоевал две золотые медали на чемпионате Европы: на дистанциях 800 метров вольным стилем и 400 м вольным стилем. Тогда он получил серебро на дистанции 1500 м вольным стилем.

Сегодня, 28 июля, украинская велосипедистка Яна Беломоина завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по маунтенбайку в Брно (Чехия).