Спорт. Украинка Беломоина выиграла "серебро" ЧЕ по велоспорту

Фото: UEC

Украинская велосипедистка Яна Беломоина завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по маунтенбайку в Брно (Чехия). Об этом сообщается в Facebook Европейского велосипедного союза (UEC).

В первенстве на горных гонках 27-летняя спортсменка уступила Йоланде Нефф из Швейцарии. Третье место заняла Элизабет Брандау из Германии.

Для Беломоиной это вторая медаль чемпионатов Европы за три года - в 2017-м она завоевала золото.

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В сезоне 2019-го Беломоина дважды занимала третьи места на этапах Кубка мира: в Германии (17 мая) и Андорре (5 июля).

27 июня велогонщица Анна Соловейвыиграла золотую награду на Европейский играх-2019 в Минске (Беларусь) в соревнованиях на велотреке.