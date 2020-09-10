Украинский вратарь Лунин вернулся в "Реал" и уже отбивает удары звезд футбола – видео

Лунин снова тренируется с мадридским "Реалом", одним из самых титулованных клубов мира

Украинский вратарь Андрей Лунин после аренды в "Реал" Овьедо вернулся в расположение мадридского "Реала" - гранда мирового футбола. В Instagram он опубликовал видео с тренировки "королевского" клуба.

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На ролике он сначала отбивает дальний удар Марсело под опорную ногу, затем – парирует его удар из девятки. В конце видео Лунин спасает команду после ближнего выстрела, вероятно, Винисиуса Джуниора.

"На работе", - лаконично подписал видео вратарь.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 9 Сен 2020 в 11:15 PDT

Лунин дебютировал во взрослом футболе за "Днепр" в 2016 году. Сезон 2017 /18 провел в луганской "Заре".

Летом 2018-го Лунин перешел в именитый "Реал" Мадрид. Пока он не сыграл ни одного официального матча за "бланкос", два предыдущих сезона провел в арендах в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Реал" Овьедо.

В 2019 Лунин вместе со сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20. Он также стал лучшим голкипером турнира.

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Марк Сировой

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